Психотерапевт объяснил, затрагивает ли коронавирус умственные способности

Британские исследователи заявили, что у некоторых переболевших ковидом снижается мозговая активность и нарушаются когнитивные способности. Врач-психотерапевт Александр Федорович рассказал телеканалу «Звезда», может ли такое быть.

По словам специалиста, коронавирус вряд ли влияет на когнитивные способности больше, чем другие вирусы. Любой достаточно сильный вирус затрагивает нервную систему и создает стресс для организма, поэтому работа мозга может нарушаться.

«Что такое COVID и все прочее, что мы можем обозначить как вирус? Это все то, что влияет на центральную и периферическую нервную систему, поэтому, естественно, эти функции нарушаться будут, но они будут нарушаться в принципе в любом из состояний: вирусном, бактериальном», — сказал Федорович.

Он отметил, что пока рано делать выводы о долгосрочных последствиях COVID-19, поскольку штаммы вируса, с которыми сейчас сталкивается человечество, появились недавно. Чтобы можно было с уверенностью говорить о последствиях болезни, должно пройти несколько лет.