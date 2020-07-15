Психотерапевт объяснил, как переживания влияют на здоровье человека

По ее мнению, стресс может привести к появлению ряда заболеваний. Психотерапевт отметила, что психосоматика является признанной во всем мире наукой. Так, пациенты на приме у невропатолога проходят специальные тесты. Благодаря их результатам врач определяет, с каким видом переживаний человек имеет дело. Это могут быть испуг, боязнь чего-либо или гипертрофированное отношение к своему здоровью.

«Когда касается именно психосоматики, подключается целая группа специалистов. То есть, допустим, пошел человек к косметологу, убрал прыщи. Но если он не убрал внутреннюю проблему и у него остались страхи и настороженность или страх за будущее, то через некоторое время это все возобновится», — объяснила специалист.

Как она считает, пациента необходимо убедить, что у него все будет хорошо, настроить его на жизнь без лишних страхов. В таком случае человек, который долгое время мучился от определенного недуга, при позитивном настрое замечает удивительные улучшения.