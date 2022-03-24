Психотерапевт Нурдаев рассказал, кто чаще страдает от панических атак

Психотерапевт Виктор Нурдаев рассказал, у каких людей выше риск столкнуться с паническими атаками. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, чаще всего это встречается у людей с гиперопекающими родителями. Также есть вероятность столкнуться с ними, если родственники человека имеют ту же проблему.

«Люди, у которых повышен общий уровень тревоги, иными словами — нервная система находится в постоянном напряжении, также относятся к группе риска. Туда же можно отнести людей, злоупотребляющих психоактивными веществами и алкоголем», — заключил врач.