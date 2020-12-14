Психотерапевт назвал самые распространенные расстройства в пандемию

Она отметила, что в настоящий момент пациентов можно разделить на большие группы. К первой относятся те, кто уж переболел СОVID-19. Во второй группе люди, которые еще не были инфицированы коронавирусом.

«У не переболевших часто формируются тревожные нарушения, депрессивные состояния и страх из-за того, что происходит. Это касается и потери работы, и невозможности сохранять привычный ритм жизни, и вынужденной самоизоляции», — пояснила специалист.

Врач уточнила, что пациенты первой категории страдают от таких тревожных состояний как страх заразиться чем-либо еще, депрессивные реакции и посттравматическое стрессовое расстройство. По словам Караваевой, пока нельзя понять, как действует коронавирус на мозг. Неизвестно, возникают такие состояния из-за физиологии, либо все дело в складе психики человека.