Психотерапевт назвал фильмы для хорошего настроения и борьбы с одиночеством

Порой фильмы помогают справиться с депрессивным состоянием. В психотерапевтической практике это отдельное направление. Психотерапевт Гурген Хачатурян перечислил картины для каждой сложной жизненной ситуации.

Например, чтобы наполнить жизнь чем-то радостным, подойдут комедии: «Вторая жизнь Уве», «Лучше не бывает», «А как же Боб». Когда нужно найти ответ на вопросы о жизни и смерти, любви и дружбе, можно посмотреть «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб „Завтрак“».

Врач порекомендовал людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, посмотреть фильмы: «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар». А картины «Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1» покажут, что человек не одинок в своих проблемах.

«Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие, обеспечить выход из депрессивных и других состояний», — передало РИА «Новости» слова эксперта.

Клинический психолог Михаил Гордеев ранее объяснил, что выявить у коллеги депрессию и повышенную тревожность вполне реально. Обычно такие работники погружены в себя, мало контактируют с людьми и часто говорят на грустные темы.