Психотерапевт Наумова рассказала, как не стать заложником осенней хандры

Большинство людей в осенний период игнорируют источники силы, которые позволили бы им справится с хандрой и тоскливостью. Об этом заявила семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, первоначально нужно изменить свое восприятие действительности и затем начать во всем видеть возможности. Об этом написала Pravda.Ru.

«Большое значение в нашей жизни играет наше восприятие, как мы воспринимаем действительность, как мы видим. Мы можем для себя осень воспринять как прекрасное время года, увидеть красоту, увидеть какие-то возможности: начинается учебный год, трудовой год, когда можно перед собой поставить какие-то цели, достигать их, получать удовольствие, сегодня прямо общаться со своими друзьями, путешествовать, мечтать, работать», — пояснила специалист.

Она добавила, что в период осенней хандры ни в коем случае не надо подключать алкоголь и сигареты. Они лишь затуманивают сознание и еще больше уводят от решения проблем. К тому же не стоит с головой окунаться в работу. Человеку важно отслеживать накопившиеся эмоции, чтобы они не обернулись против него самого.

«Если мы в детстве получили какую-то травму, во взрослой жизни, когда нас хандра одолевает, мы попадаем опять в детские переживания, они нас утягивают за собой, уносят и мы в итоге чувствуем, что ситуация безвыходная, то есть мы попали в детскую травматизацию. Нам в этой ситуации очень важно понять, какое у нас чувство и пожалеть внутреннего своего ребенка. Как правило, ситуация налаживается», — заключила специалист.