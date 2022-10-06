Психотерапевт Марк Сандомирский: подавление эмоций приведет к астме | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Психотерапевт Марк Сандомирский: подавление эмоций приведет к астме

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Человек, который подавляет свои негативные эмоции может столкнуться с рядом неприятных заболеваний. Такой информацией поделился психотерапевт Марк Сандомирский. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что непрожитые эмоции способны вызвать обострения гипертонической болезни, бронхиальной астмы, сахарного диабета, гипертиреоза, язвы желудка, ревматоидного артрита, передало интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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Кроме того, такое состояние способно стать причиной развития депрессии, а также различного рода зависимостей, написали Nation News.

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