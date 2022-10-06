Психотерапевт Марк Сандомирский: подавление эмоций приведет к астме | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 21:57

МИД России вызвал посла Франции из-за поставок вооружения Украине

Спорт

06 октября 2022, 21:56

Запреты ЛГБТ и алкоголя на ЧМ-2022 по футболу оказались фейком

Реклама

Власть

06 октября 2022, 21:52

Захарова назвала Зеленского монстром, который может уничтожить планету

Спорт

06 октября 2022, 21:48

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу: клуб будет пытаться вернуть Лионеля Месси

Общество

06 октября 2022, 21:41

Глава сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева назвала главные проблемы фитнес-индустрии

Общество

06 октября 2022, 21:41

Nisos: проекту «Ролики на разных языках» удается обходить попытки Запада заблокировать RT

Эксклюзив

06 октября 2022, 21:41

Двухэтажный ангар с машинами вспыхнул на юге Москвы

Мир

06 октября 2022, 21:39

ЕС ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. Это противоречит идеологии цифровых средств

Криминал

06 октября 2022, 21:35

Девушка футболиста Гогричиани Кристина Куддус: «Он мне разбил нос»

Здоровье

06 октября 2022, 20:59

Психотерапевт Марк Сандомирский: подавление эмоций приведет к астме

Читать 360tv в

Человек, который подавляет свои негативные эмоции может столкнуться с рядом неприятных заболеваний. Такой информацией поделился психотерапевт Марк Сандомирский. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что непрожитые эмоции способны вызвать обострения гипертонической болезни, бронхиальной астмы, сахарного диабета, гипертиреоза, язвы желудка, ревматоидного артрита, передало  интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Реклама

Кроме того, такое состояние способно стать причиной развития депрессии, а также различного рода зависимостей, написали Nation News.

Реклама

Болезни

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама