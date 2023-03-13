Здоровье 13 марта 2023, 14:25 Психотерапевт Кузнецов объяснил, что вызывает синдром хронической усталости

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Петербургский врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов рассказал, что на возникновение синдрома хронической усталости может повлиять не только шумная жизнь мегаполиса, но и вирусы, нарушение режима сна и отдыха, дефицит солнечного света. Об этом написал «Петербургский дневник».

«По сути, это воспаление нервной ткани. Оно вызывается вирусами Эпштейна-Барр, Коксаки, герпеса человека шестого типа. Более того, многие специалисты считают, что если ковид продолжается дольше шести месяцев, то это может говорить о возникновении хронической усталости», — сообщил медик.

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Врач добавил, что симптомы этого заболевания легко спутать с другими патологическими состояниями.

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Любая работа, по словам Кузнецова, должна регулироваться графиком, количеством часов, требованиями к рабочему месту и другими факторами.