Психотерапевт Крашкина рассказала, какие признаки указывают на хроническую усталость

Врач-психотерапевт клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина объяснила, что прежде всего на хроническую усталость указывают два признака — это постоянное ощущение сильного утомления, а также снижение концентрации внимания. Об этом написала «Газета.ru».

«Как правило, развитие синдрома хронической усталости характерно для жителей мегаполисов и больших городов. Преимущественно им страдают люди в возрасте от 25 до 45 лет, испытывающие перегрузки на работе», — отметила специалист.

О сильной хронической усталости могут говорить физическое изнеможение, боли в суставах и горле, мигрень, внезапные и беспричинные приступы гнева, одышка, озноб, тошнота и бессонница, сообщили «Известия».

«Может проявиться непереносимость тех или иных продуктов, чувствительность к свету, звукам и даже запахам и прикосновениям. Нередки случаи обмороков, спутанность речи и мышления, состояние тревоги, головокружения», — добавила психотерапевт.

В заключении она подчеркнула, что одними витаминами, успокоительными и другим самолечением ситуацию не исправить. Человеку с подобной проблемой сможет помочь только специалист.