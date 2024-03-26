26 марта 2024, 18:09
Психотерапевт Крашкина: послеродовая депрессия может привести к трагедии
Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина в беседе с изданием РИАМО объяснила, почему важно мужчине, а также ближайшим родственникам вовремя заметить первые признаки послеродовой депрессии у женщины.
Как пояснила медик, последствия послеродовой депрессии у женщины могут привести к трагедии. Молодая мама, испытывающая послеродовый психоз, начинает вести себя неадекватно, у нее также наблюдаются проблемы с речью и галлюцинации. У некоторых появляется чувство вины и безнадежности жизни.
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Послеродовая депрессия требует не только психологической, но и медикаментозной помощи, написал «ФедералПресс».
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