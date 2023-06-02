Здоровье 02 июня 2023, 18:45 Психотерапевт Генварская объяснила, почему так сложно вылечить расстройство пищевого поведения Психотерапевт Генварская: в психиатрии РПП сравнивают с наркоманией

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Врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская в разговоре с изданием РИАМО рассказала, что в психиатрии расстройство пищевого поведения сравнивают с наркоманией из-за сложности лечения этой болезни.

«Как только человек начинает перенапрягаться из-за жизненных обстоятельств, то есть выходить из своей зоны баланса, то у него тут же проявляется тяга к тому или другому — это та же история с наркоманией, но только пищевой», — процитировал медика «Крым 24».

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Психотерапевт добавила, что людям с подобным расстройством важно убирать из своего окружения токсичных знакомых, друзей, вторых половинок. Больные булимией и анорексией часто имеют отношения именно с такими партнерами, написал сайт Daily Moscow.

Шанс на выздоровление может появиться лишь в том случае, если человек начал вести здоровый образ жизни и избавился от плохого окружения, резюмировала Генварская.