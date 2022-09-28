Психотерапевт Галка посоветовала заниматься спортом и сексом для борьбы со стрессом | 360°

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Психотерапевт Галка посоветовала заниматься спортом и сексом для борьбы со стрессом

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Стресс может значительно ухудшить состояние человека и снизить его продуктивность. Психотерапевт Елена Галка рассказала о способах борьбы со стрессом. Об этом сообщила Lenta.Ru.

Эксперт пояснила, что стресс способен спровоцировать ряд заболеваний, среди которых инфаркт, инсульт или рак. По словам Галки, для борьбы с таким состоянием стоит правильно питаться, полноценно спать, а также уделять время спорту, передало РИА ФАН.

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«Регулярные занятия любимыми видами спорта отвлекут от переживаний, ускорят кровообращение, снизят уровень адреналина в крови. Также помогут повысить стрессоустойчивость занятия сексом с любимым человеком», — пояснила психотерапевт.

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