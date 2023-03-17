Здоровье 17 марта 2023, 15:49 Психотерапевт Фомин рассказал, чем опасно выгорание Психотерапевт Фомин заявил, что выгорание на работе может привести к смерти

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Многие люди, работающие в офисе, сталкиваются с выгоранием. Подобное состояние может быть чревато даже смертью. Такой информацией поделился психотерапевт Евгений Фомин, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, выгорание появляется из-за затянувшегося эмоционального перенапряжения. Оно мешает жить полноценной жизнью и выполнять свои рабочие обязанности. При этом выгорание может длиться на протяжении нескольких лет.

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«Дело в том, что от крайней степени выгорания человек может умереть. И в Японии часто используют термин „кароси“, означающий смерть от переработки», — отметил специалист.

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