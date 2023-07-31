31 июля 2023, 13:21
Психотерапевт Файнзильберг заявил, что люди с посуточной работой испытывают перегрузки
В современном мире некоторые люди работают с посуточным графиком. Психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, как такая занятость сказывается на состоянии здоровья. Об этом сообщило «ФедералПресс».
По словам специалиста, люди с таким графиком сталкиваются с нарушением циркадных биоритмов. В связи с этим у них происходит перегрузка нервной системы. Особенно опасной такая работа может быть в период белых ночей.
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«Человеку становится трудно уснуть, даже когда есть возможность, что очень влияет на психику, вызывает расстройство сна», — пояснил он.
Работа
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