Здоровье 31 июля 2023, 13:21 Психотерапевт Файнзильберг заявил, что люди с посуточной работой испытывают перегрузки

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В современном мире некоторые люди работают с посуточным графиком. Психотерапевт Владимир Файнзильберг рассказал, как такая занятость сказывается на состоянии здоровья. Об этом сообщило «ФедералПресс».

По словам специалиста, люди с таким графиком сталкиваются с нарушением циркадных биоритмов. В связи с этим у них происходит перегрузка нервной системы. Особенно опасной такая работа может быть в период белых ночей.

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«Человеку становится трудно уснуть, даже когда есть возможность, что очень влияет на психику, вызывает расстройство сна», — пояснил он.