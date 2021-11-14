Психотерапевт дал совет, как восстановить память после ковида

Ковид вызывает целый букет осложнений, среди которых проблемы с памятью и вниманием. Чтобы вернуться в форму, нужно решать кроссворды и учить стихи наизусть. Такой совет дала психотерапевт Тюменского научного кардиологического центра Татьяна Николаенко.

Врач уточнила, что некоторые пациенты после выздоровления рассказывают о тревоге и апатии. Выйти из подобного состояния поможет борьба с дополнительными стрессами.

«Главное, не подвергать организм дополнительному стрессу. Нужно делать зарядку, гулять, полноценно питаться. Еще можно заняться рукоделием, чтобы развить мелкую моторику. Это поможет восстановить когнитивные функции», — приводит издание «Аргументы и факты» слова психотерапевта.

Николаенко также рекомендовала во время реабилитации после перенесенной болезни слушаться врачей, почаще ездить на природу, менять обстановку и концентрироваться на положительных эмоциях.

Ранее профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что вакцинация в разы снижает вероятность заболевания ковидом и практически исключает тяжелые последствия после выздоровления.