Психологическую службу для врачей могут создать в Санкт-Петербурге
Члены рабочей группы по организации медпомощи в условиях распространения коронавируса выступили с инициативой создать психологическую помощь врачам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».
Психологическая помощь предполагается для медиков, которые работают в инфекционных больницах. Также было предложено создать дистанционный центр консультаций по вопросам диагностики и лечения коронавируса, который будет базироваться в НМИЦ им. В. А. Алмазова.