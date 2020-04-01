    01 апреля 2020, 21:29

    Психологическую службу для врачей могут создать в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Члены рабочей группы по организации медпомощи в условиях распространения коронавируса выступили с инициативой создать психологическую помощь врачам в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».

    Психологическая помощь предполагается для медиков, которые работают в инфекционных больницах. Также было предложено создать дистанционный центр консультаций по вопросам диагностики и лечения коронавируса, который будет базироваться в НМИЦ им. В. А. Алмазова.