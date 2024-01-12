Здоровье 12 января 2024, 09:33 Психологические консультации включили в базовую программу ОМС «Ведомости»: в базовой программе ОМС появилась консультация психолога Freepik

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Консультации медицинских психологов внесли в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Нововведения перечислили в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Правительство уже утвердило этот документ.

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Обратиться к психологу по ОМС смогут состоящие на диспансерном учете пациенты, а также ветераны боевых действий и женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

В список заболеваний, при которых россияне получат возможность пройти психологические консультации, вошли хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающие россияне в рамках ОМС будут проходить обязательную диспансеризацию. Ее смогут проводить как медицинские подразделения в компаниях, так и отдельные медорганизации.