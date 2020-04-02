Психологи рассказали о роли домашних животных во время самоизоляции

По его словам, «если человек видит в домашнем животном возможность, например, выходить на улицу, или с кем-то пообщаться, когда больше не с кем, то тогда это будет его наполнять энергией».

«Нужно сейчас искать возможности во всем, что нас окружает. Большинство людей, к сожалению, сосредоточены на отсутствии каких-то возможностей и поэтому у них сил не хватает искать их присутствие», — заключил психолог.