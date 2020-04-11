Психологи рассказали, как справиться с самоизоляцией

Опрошенные РИА «Новости» эксперты заявили, что справиться с неудобствами самоизоляции поможет пересмотр своего отношения к карантину. Будут также полезны правила моряков-подводников, которые привыкли длительное время проводить в замкнутом пространстве.

По мнению кандидата медицинских наук, автора курсов для Московского института психоанализа Дмитрия Ковпака, сохранить психическое здоровье поможет строгий распорядок дня. Он сообщил агентству, что «праздник ничегонеделанья» и «алкогольная анестезия» способны только навредить человеку. Эксперт посоветовал придерживаться стандартов, разработанных капитанами подводных лодок.

«Распорядок дня — это то, что выручает подводников, поддерживает их спокойствие, надежду на будущее. Причем этот эффект надежды очень нужен и для физического здоровья. Пока нет вакцин и лекарств, главным оружием является наше спокойствие, наш баланс. Именно они будут поддерживать иммунитет», — подчеркнул Ковпак.

Ради собственного здоровья следует изменить свое отношение к самоизоляции и перестать ее воспринимать как ограничение свободы. Такую тактику предложила руководитель Высшей школы логотерапии Московского института психоанализа Светлана Штукарева. Она напомнила, что человек не в состоянии адекватно реагировать на вынужденные ограничения, поэтому самоизоляцию лучше воспринимать как шанс на новые возможности.

Эксперт заявила, что существует такое понятие, как воскресный невроз. То, как человек переносит выходные, показывает, насколько была наполнена его жизнь.

«Так что карантин — это повод вспомнить о важных делах и людях, которые прежде откладывались на потом. Осознайте, что „потом“ наступило», — предложила эксперт.

Штукарева посоветовала всем вспомнить тяжелые периоды в жизни, с которыми они успешно справились. По ее мнению, нужно использовать этот опыт, и тогда пережить карантин будет гораздо легче.

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