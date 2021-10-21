Психологи рассказали, чем занять себя во время «ковидных каникул»

Психолог и психиатр в беседе с «Общественной службой новостей» рассказали, как лучше провести нерабочие дни, которые объявили по всей России в связи с ухудшением эпидемической обстановки.

Врач-психиатр, старший преподаватель ИДО РГГУ Константин Лемешко отметил, что к подобным ситуациям необходимо выработать иммунитет. В дальнейшем человеку будет гораздо проще справляться со стрессовыми ситуациями.

Психолог Александра Метальникова отметила, что не стоит заставлять себя заниматься теми вещами, которыми не хочется. К примеру, стоит убрать из своей жизни токсичное и некомфортное общение или не читать книги, которые вам не нравятся. Плохое настроение можно побороть с помощью просмотра видео из солнечных мест, а также прогулок.

«Психическое здоровье напрямую зависит от физической активности. Эндорфины (гормоны счастья) выделяются при активных движениях и „страхуют“ от нелепых и не нужных подавленных психических состояний», — отметила специалист.

Она посоветовала заняться новыми, интересными и «душевно питательными» занятиями: медитацией, музыкой, письмом, рисованием, арт-терапией. Любые опасения лучше выплеснуть на бумагу в любой форме.