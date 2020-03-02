    02 марта 2020, 20:30

    Психологи рассказали, чем опасно увлечение фильмами для взрослых

    Ирина Нагайникова

    Психологи и сексотерапевты Джанет Брито и Меган Флеминг рассказали, почему не следует увлекаться просмотром фильмов для взрослых. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    Специалисты заявили, что регулярный просмотр порнофильмов может стать причиной проблем в реальных отношениях. По словам экспертов, некоторые зрители подменяют их тематическими фильмами.

    Они отметили, что не запрещают смотреть эротику, однако советуют не принимать ее за руководство к действию. Часто происходящее на экране искажает представление об интимной близости и формирует нестандартные привычки.

    Также психологи подчеркнули, что все фантазии необходимо обсуждать с партнером.