Психологи рассказали, чем опасно увлечение фильмами для взрослых

Специалисты заявили, что регулярный просмотр порнофильмов может стать причиной проблем в реальных отношениях. По словам экспертов, некоторые зрители подменяют их тематическими фильмами.

Они отметили, что не запрещают смотреть эротику, однако советуют не принимать ее за руководство к действию. Часто происходящее на экране искажает представление об интимной близости и формирует нестандартные привычки.

Также психологи подчеркнули, что все фантазии необходимо обсуждать с партнером.