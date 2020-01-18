Психологи отсеяли половину претендентов в космонавты

Роскосмос провел два открытых набора в отряд космонавтов в 2012 и 2018 годах. В результате выбрали 16 человек, они начали подготовку к полетам.

В 2018 году из 101 претендента психологический отбор не прошли 53 человека. Основными причинами отказа стали отсутствие устойчивой мотивации, «неадекватный уровень личных притязаний», «черты слабого типа высшей нервной деятельности», тревожность, внушаемость, мнительность.

Также среди претендентов попадались эгоисты, конфликтные люди, те, кто не способен качественно работать в условиях нехватки времени и те, кто не может сосредоточиться на чем-то одном.

Третий открытый набор проходит с июня 2019 года по июнь 2020 года. В результате планируют отобрать еще четырех кандидатов в космонавты.

Ранее стало известно о конкурсе, который объявил японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Он решил найти себе невесту и в 2023 году облететь с ней вокруг Луны. Претенденток будут отбирать на телешоу.