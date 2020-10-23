Психологи назвали самый тяжелый день недели

Традиционно самым тяжелым днем недели считается понедельник, но, судя по всему, на самом деле им является пятница. Если в начале недели тяжело собраться после выходных и перейти в рабочий режим, то в конце недели накапливается усталость, которая заставляет делать не меньше ошибок.

Об этом в интервью радио Sputnik заявила старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

«Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап „последний порыв“. Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает себя знать», — отметила эксперт.

К концу недели накапливается и недоделанная ранее работа. Желание быстро подтянуть «все хвосты» может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Блинникова отметила, что людям может показаться, что все отложенные задачи они успеют доделать до конца рабочего дня пятницы.

«Иногда у них это даже получается. Но они растрачивают при этом избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности. За это приходится расплачиваться. Платить приходится своим здоровьем, и физическим, и психическим», — сообщила психолог.

Она посоветовала научиться планировать свое время и распределять нагрузку равномерно.