Психологи назвали «предновогоднюю депрессию» мифом

«Предновогоднее время — это для многих время подведения итогов. Мы все себя очень по-разному оцениваем, итоги тоже по-разному подводим. Если человек склонен к депрессивному состоянию, то и итоги он будет подводить аналогично», — рассказал клинический психолог Владимир Крупин.

Потому уныние в канун Нового года наблюдается у людей с подавленным эмоциональным состоянием. Люди не всегда объективно оценивают свои достижения.

«Путь, которым мы идем к ним, такой длинный и выматывающий, что, достигая целей, человек и счастья уже не испытывает», — объяснил специалист.

Поэтому он предложил попробовать подвести итоги своего года в духе «хорошо, что я жив, это прекрасно». Такой метод стоит применять, даже если эти 365 дней вышли не самыми лучшими. Тем более насколько бы плохо ни было, всегда найдется место для чего-то хорошего.

Эту точку зрения поддержал и другой клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

«Утверждение, что весь год потерян — всего лишь определенная интерпретация. Если ты что-то и потерял, то это не значит, что ты потерял все. И сам факт потери можно по-разному интерпретировать, например, что это плохо, ведь это ущерб. На самом же деле ущерб — это не хорошо и не плохо, это нормальная часть жизни», — отметил он.

Человек будет страдать, если поставил перед собой цель жить без ущерба. Неинфантильный взрослый воспринимает потери адекватно.

Кроме того, предновогодняя паника рождается из-за излишнего требования человека к самому себе. Успеть все в этом году — комплекс отличника. Напротив, установка позволить себе что-то перенести и не справиться сейчас со всеми делами дает возможность спокойнее относиться к неудачам. А чем спокойнее люди смотрят на свои промахи, тем проще двигаться по жизни и добиваться успеха.