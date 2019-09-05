Психологи научили бороться с неуверенностью

Россиянкам дали совет, как удержать партнера в условиях дефицита мужчин Подробнее

Довольно часто неуверенность мешает людям реализоваться в жизни и принимать решения. Только поборов в себе этот недостаток, можно добиться различных побед, признались многие успешные люди.

В первую очередь психологи рекомендуют перестать винить себя за слабые стороны. Когда самооценка на низком уровне, человек уверен, что все самое лучшее — это не про него. Поэтому он и не ищет одобрения своих действий у окружающих.

Кроме того, важно получать удовольствие от занятий. Помимо этого в жизни всегда будут возникать препятствия, тем не менее не надо бояться совершать ошибки. А еще необходимо запомнить: отдых полезен. Если постоянно забывать про это, можно быстро «перегореть» даже к любимому делу.