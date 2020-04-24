Психологи дали советы подросткам на жизнь в самоизоляции

В режиме домашней изоляции подросткам стоит сосредоточиться на здоровом образе жизни, помогать близким, не откладывать запланированные дела «на потом» и не забывать следить за своей внешностью.

Об этом говорится в методических рекомендациях, разработанных психологами подростков Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России для адаптации подростков к условиям самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Не стоит откладывать на потом запланированные дела. Нужно помнить, что несделанное, отложенное, незавершенное дело будет вызывать тревогу и раздражение, а сделанное позволит испытать положительные эмоции», — цитирует рекомендации ТАСС.

Психологи посоветовали подросткам уделять время своей внешности несмотря на то, что выходить на улицу необходимости нет. Ведь у человека, который доволен собой, повышается самооценка и настроение.

Эксперты считают, что период самоизоляции пройдет легче, если занять время делами — помощью родителям, онлайн-курсами. Ощущение нужности позволит отвлечься и забыть о рутине. Следует также заниматься спортом, хорошо кушать и достаточно спать.

И самое главное — не нужно стесняться, если вам хочется попросить помощи и эмоциональной поддержки у родных и близких.

Семейный психолог Андрей Зберовский сообщал, что человеку очень важно принадлежать к какой-либо группе. В режиме самоизоляции у человека может развиться чувство одиночества, которое не исчезнет с окончанием пандемии.