Здоровье 15 марта 2023, 18:42 Психолог Жавнеров рассказал, стоит ли заниматься работой во время отпуска Психолог Жавнеров заявил, что работать во время отпуска можно при желании

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Во время отпуска необходимо руководствоваться исключительно своими желаниями. Если у вас есть желание выполнить рабочие обязанности, то нужды отказывать себе в этом нет. Таким мнением поделился психолог Павел Жавнеров. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, существуют люди, которые испытывают стресс, находясь без работы. Им не стоит полностью концентрироваться на отдыхе. Решение рабочих вопросов в спокойной обстановке, напротив, поможет им расслабиться и качественно отдохнуть.

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«Для одного человека это стресс, а для другого это радость. Кто-то прыгает с парашюта — это для него стресс, а для другого это радость. И в плане работы и отдыха здесь то же самое», — пояснил Жавнеров.

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