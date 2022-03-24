Психолог Жавнеров рассказал о главных симптомах панической атаки

Психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал, какие признаки говорят о возникновении панической атаки. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что в момент панической атаки человек зачастую начинает переживать за состояние своего здоровья. Например, возникают опасения по поводу инфаркта, инсульта, остановки сердца. Кроме того, в таком состоянии человек обычно боится упасть в обморок, передал сайт kp.ru.

«Страх задохнуться. Еще одно — паника из-за возможной потери контроля над собой, а также страх, что люди подумают обо мне плохо, что я ненормальный или не в себе», — заметил медик.