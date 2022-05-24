Психолог Жавнеров рассказал, как справиться с привычкой заедать стресс

Некоторые люди справляются со стрессом с помощью переедания, а некоторые, напротив, с помощью отказа от еды. Однако подобный подход может быть очень опасен для здоровья. Психолог Павел Жавнеров рассказал, как побороть неприятную привычку. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснил, что, испытывая тревожность, человек может либо переедать, либо употреблять недостаточное количество пищи. Люди, которые начинают переедать, с помощью пищи стараются побороть негативные эмоции. Это может быть чревато набором избыточного веса. Медик пояснил, что в период стресса не стоит ограничивать себя в пище. Однако заменить ее можно на более полезную и менее калорийную.

Отказ от еды во время стресса может привести к слабости, ухудшению самочувствия и резкой потере веса. Павел Жавнеров пояснил, что в таком случае стоит добавить в свой рацион больше сладостей. Такая пища поможет компенсировать недостаток калорий, передал сайт kp.ru.