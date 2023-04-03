Здоровье 03 апреля 2023, 17:33 Психолог Заводилина рассказала, как справиться с «весенним обострением» Психолог Заводилина посоветовала заниматься спортом для борьбы с «весенним обострением»

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Некоторые люди могут сталкиваться с «весенним обострением». Оно проявляется в усталости, апатии и резких сменах настроения. Психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ольга Заводилина рассказала, как справиться с таким состоянием. Об этом сообщила «Мослента».

По словам специалиста, причина «весеннего обострения» может скрываться в недостатке витамина D. Кроме того, проблема может крыться в усталости, выгорании и грусти. Эксперт посоветовала проверить здоровье, чтобы узнать, чего не хватает вашему организму. После этого стоит наладить свой рацион. Кроме того, важно уделять время физической активности, написал «ФедералПресс».