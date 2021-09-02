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    02 сентября 2021, 23:12

    Психолог заявила о том, что мобильные телефоны сводят людей с ума

    Арина Бобкова

    Мобильные телефоны способны вызвать психические заболевания. В недавнем исследовании каждый десятый взрослый признался, что даже во время секса смотрит в телефон. Психолог Александра Метальникова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как побороть зависимость.

    Психолог заявила о том, что мобильные телефоны сводят людей с ума

    «Многим доставляет дискомфорт „телефонное зависание“. От телефона можно получить мгновенный отклик, но он никогда не будет таким полным, как от другого живого существа. Иллюзия любви к скорости возникает от неумения обращаться со своими страхами и жизнью. Все это приводит к „номофобии“ — так называют страх остаться без телефона или вдали от него», — рассказала эксперт.

    Она посоветовала отложить гаджеты за два часа до сна и спустя два часа после него. В этот период можно успокоиться, отдохнуть и привести свои мысли в порядок. Она отметила, что перед тем, как взять в руки телефон, нужно задать себе вопрос: «Зачем?». Если же просто от скуки, то можно постараться найти себе более полезное занятие. Помочь в расслаблении могут также техники медитации.