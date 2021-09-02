Психолог заявила о том, что мобильные телефоны сводят людей с ума

Мобильные телефоны способны вызвать психические заболевания. В недавнем исследовании каждый десятый взрослый признался, что даже во время секса смотрит в телефон. Психолог Александра Метальникова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, как побороть зависимость.

«Многим доставляет дискомфорт „телефонное зависание“. От телефона можно получить мгновенный отклик, но он никогда не будет таким полным, как от другого живого существа. Иллюзия любви к скорости возникает от неумения обращаться со своими страхами и жизнью. Все это приводит к „номофобии“ — так называют страх остаться без телефона или вдали от него», — рассказала эксперт.

Она посоветовала отложить гаджеты за два часа до сна и спустя два часа после него. В этот период можно успокоиться, отдохнуть и привести свои мысли в порядок. Она отметила, что перед тем, как взять в руки телефон, нужно задать себе вопрос: «Зачем?». Если же просто от скуки, то можно постараться найти себе более полезное занятие. Помочь в расслаблении могут также техники медитации.