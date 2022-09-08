Психолог Забурмах рассказала, по каким признакам можно выявить анорексию | 360°

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Психолог Забурмах рассказала, по каким признакам можно выявить анорексию

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Анорексия является крайне опасным заболеванием, которое способно привести к смерти. Психолог Мария Забурмах рассказала, по каким признакам можно выявить проблему. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«Анорексия — это протестное поведение. Человек перестает дружить с жизнью и начинает таким образом вредить себе», — пояснила эксперт.

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По словам Забурмах, выявить наличие болезни можно по изменениям в поведении. Стоит обратить внимание на то, как человек выполняет ежедневные задачи. Если они даются ему с трудом, то существует повод насторожиться.

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Кроме того, люди с анорексией более склонны к раздражительности по утрам. При наличии всех этих симптомов эксперт посоветовала незамедлительно обратиться к врачу.

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