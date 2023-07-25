Здоровье 25 июля 2023, 20:39 Психолог Власова рассказала, как отличить пищевую зависимость Психолог Власова заявила, что о наличии пищевой зависимости говорит особое отношение к еде

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Отношение к еде как к ценности может говорить о наличии у вас пищевой зависимости. Такой информацией поделилась психолог Наталия Власова. Об этом сообщили «Известия».

Чтобы избавиться от пищевой зависимости, важно обладать силой воли. Важно найти причины, по которым вы так относитесь к еде.

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Также необходимо осознать, из-за чего именно вы хотите избавиться от лишнего веса. Настоящая причина может стать для вас хорошей мотивацией, написала Pravda.Ru.