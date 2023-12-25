Здоровье 25 декабря 2023, 17:38 Психолог Улогова назвала социофобию признаком тревожного расстройства

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Социофобия — избегание социальных контактов из-за страха негативной оценки и критики — считается одним из признаков тревожного расстройства. Об этом сообщила клинический психолог Жанна Улогова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, у людей с таким расстройством также наблюдаются нарушения сна, навязчивые мысли, суетливость и невозможность сосредоточиться и расслабиться. При этом чрезмерная необоснованная тревога возникает при отсутствии реальной угрозы.

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Справиться с тревожным расстройством поможет фармакотерапия с приемом антидепрессантов. Назначить такие препараты может только врач, отметила Улогова.