25 декабря 2023, 17:38
Психолог Улогова назвала социофобию признаком тревожного расстройства
Социофобия — избегание социальных контактов из-за страха негативной оценки и критики — считается одним из признаков тревожного расстройства. Об этом сообщила клинический психолог Жанна Улогова в беседе с «Газетой.ru».
По словам специалиста, у людей с таким расстройством также наблюдаются нарушения сна, навязчивые мысли, суетливость и невозможность сосредоточиться и расслабиться. При этом чрезмерная необоснованная тревога возникает при отсутствии реальной угрозы.
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Справиться с тревожным расстройством поможет фармакотерапия с приемом антидепрессантов. Назначить такие препараты может только врач, отметила Улогова.
психология
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