Психолог: у редких переболевших COVID-19 возникает искажение запахов

Отмечается, что у больных COVID-19 людей проявляется не только высокая температура, усталость, проблемы с давлением, кашель и потеря обоняния, но и ощущение паники и бессонница.

«Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены. У меня все было чуть легче, а у нее протекало в тяжелой форме», — поделился Ланг.

По его словам, после того, как коронавирус прошел, здоровье стало не таким, как раньше. Постоянно мучают мигрени, а у его супруги изменились вкусовые ощущения. Она не ест мясо из-за ощущения, что оно пахнет тухлятиной.

«У редких переболевших возникает искажение запахов», — обратил внимание специалист.