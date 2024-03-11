Здоровье 11 марта 2024, 14:27 Психолог Тум: синдром хронической усталости не проходит даже после отдыха

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При синдроме хронической усталости (СХУ) состояние переутомления ощущается на протяжении не менее полугода. Справиться с ним не поможет даже отдых, сообщила клинический психолог Майя Тум в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, факторами развития такого синдрома становятся неправильный образ жизни, некоторые соматические и психические заболевания. Часто болезнь сопровождается бессонницей, головной и мышечной болью.

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«Поставить диагноз СХУ может только врач, поэтому если вы заметили у себя его симптомы, следует обратиться к врачу терапевту, который направит на лабораторные анализы и назначит лечение», — отметила психолог.