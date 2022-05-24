Психолог связал внимание к оспе обезьян с «нехваткой небольшого беспокойства» в жизни

Оспа обезьян заменила в новостной повестке сообщения о распространении коронавирусной инфекции, именно поэтому новый возбудитель вызывает столько внимания. Хотя медики заявляют, что шансы на начало новой пандемии очень низкие и вирус обезьяньей оспы не настолько смертельный. Так прокомментировал для Lenta.ru повышенное внимание к болезни социальный психолог Алексей Рощин.

Эту ситуацию он назвал сохранившейся инерцией после двух лет пандемии.

«Люди привыкли бояться, люди привыкли, что есть такая угроза, что нужно следить за своим здоровьем. Как говорил Достоевский, человек такая скотина, которая ко всему привыкает», — заявил Рощин.

Психолог добавил, что после того, как распространение коронавируса сократилось, люди почувствовали нехватку небольшого беспокойства в своей жизни. Поэтому быстро нашли новую причину.

При этом в раскручивании темы оспы обезьян есть выгодоприобретатели. Это большое количество «экспертов», которые появились во время пандемии. Благодаря своим комментариям они обеспечивали себе дополнительное внимание, которое могли монетизировать.

«Когда эпидемия внезапно закончилась, все это дело прикрылось — эксперты и все их мнения оказались ни к чему», — подчеркнул психолог.

При этом Рощин отметил, что массовой паники ждать не стоит. Количество случаев заражения оспой обезьян пока не так велико, как это было во время первой волны коронавируса, когда умерших хоронили в могилах, вырытых экскаватором, а морги были переполнены.

О том, что никаких оснований для паники в связи с ростом заражений обезьяньей оспой по миру нет, заявила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что ведомство уже усилило санитарно-карантинный контроль и провело консультации с врачами во всех регионах для быстрой постановки диагноза.

По словам руководителя Роспотребнадзора, в группу риска по заражению сейчас входят те, кто много путешествует по миру. Попова подчеркнула, что при недомогании пациенту необходимо рассказать врачу о своих поездках.