Здоровье 19 июня 2023, 19:23 Психолог Свердлык рассказала, как справиться со стрессом на работе Психолог Свердлык посоветовала заниматься танцами, чтобы справиться со стрессом на работе

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Напряженная работа может привносить в жизнь много стресса. Психолог Ольга Свердлык дала советы о том, как побороть напряжение. Об этом сообщил LIFE.

По словам специалиста, чтобы избавиться от негативных эмоций, стоит вооружиться блокнотом и ручной. Эксперт посоветовала записывать все свои переживания. Важно подробно описывать свои эмоции. После написания текст можно выбросить или спрятать.

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Отличным способом для разгрузки служат танцы. Важно отпустить себя и через движения выражать свои эмоции.