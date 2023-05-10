10 мая 2023, 16:29
Психолог Спинка рассказала, что женщины к 30 годам достигают пика сексуальности
Женщины достигают пика своей сексуальности к 30 годам. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Инесса Спинка.
По ее словам, многие путают понятия половой активности и пика сексуальности.
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«В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30», — отметила Инесса Спинка.
Как добавил сайт Ura.ru, сексуальность и ее пик осознаются уже к 30 годам. Когда женщина имеет определенный опыт и понимает, чего она хочет и с кем.
Женщины
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