Здоровье 10 мая 2023, 16:29 Психолог Спинка рассказала, что женщины к 30 годам достигают пика сексуальности

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Женщины достигают пика своей сексуальности к 30 годам. Об этом Lenta.ru рассказала психолог Инесса Спинка.

По ее словам, многие путают понятия половой активности и пика сексуальности.

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«В первом случае речь идет о биологической потребности, количестве актов, стремлении узнать свое тело и раскрыть собственный потенциал. Этот период обычно длится лет до 30», — отметила Инесса Спинка.

Как добавил сайт Ura.ru, сексуальность и ее пик осознаются уже к 30 годам. Когда женщина имеет определенный опыт и понимает, чего она хочет и с кем.

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