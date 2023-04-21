Здоровье 21 апреля 2023, 11:15 Психолог Соловьева рассказала о негативных последствиях злоупотребления диетами Психолог Соловьева заявила, что увлечение диетами — маркер патологии пищевого поведения

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Патология пищевого поведения негативно сказывается на здоровье, состоянии психики и внешнем виде. Об этом психолог Елена Соловьева сообщила радиостанции «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что избыточная масса тела или же ее недостаток могут говорить о различных нарушениях в организме. Среди признаков расстройства она выделила чрезмерное увлечение диетами. Также негативным симптомом является орторексия — слишком сильная фиксация на ЗОЖ.

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«Норма — это когда у человека несколько приемов пищи, он ест согласно возрасту, статусу, ритму жизни, месту, в котором он проживает и состоянию здоровья. Когда у него все гармонично, его тело прекрасно себя чувствует, у него нет никогда ни перевеса, ни недовеса — никаких телесных недугов», — рассказала Соловьева.