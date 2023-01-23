Здоровье 23 января 2023, 23:21 Психолог Соловьева рассказала, как жертвам насилия справиться с виктимблеймингом Психолог Соловьева посоветовала жертвам насилия не вестись на внушаемое чувство вины

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Виктимблейминг — вид психологического насилия, когда на жертву преступления, несчастного случая или надругательства перекладывают ответственность за случившееся. К сожалению, явление сильно распространено в обществе. Психолог Елена Соловьева рассказала, как понять, что по отношению к вам применяют виктимблейминг и как справиться с ним, написала радиостанция «Говорит Москва».

Специалист пояснила, что люди начинают обвинять жертву, так как им сложно поверить в то, что кто-то мог намеренно совершить жестокий поступок по отношению к невиновному. По словам психолога, важно не вестись на провокации со стороны и выстраивать психологическую защиту.

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«Обвинитель как бы внушает себе, что есть некий алгоритм действий, где такого ужаса можно избежать. Например, ты встречаешься с маньяком, и есть некий алгоритм действий, при которых тот не совершит с тобой насильственные действия. В реальном мире, как правило, нет таких алгоритмов», — пояснила Соловьева.

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