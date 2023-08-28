Здоровье 28 августа 2023, 12:49 Психолог Скорина посоветовала бороться с навязчивыми страхами

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Страх — это защитный механизм, который предупреждает человека об опасности, но, когда он становится навязчивым, с этим состоянием нужно бороться. Об этом «ФедералПресс» рассказала клинический психолог Елена Скорина.

По ее словам, навязчивый страх провоцирует панику, ужас и развитие фобий. Это деструктивное чувство впоследствии может вызвать неврозы и значительно ухудшить качество жизни. Поэтому при возникновении такого страха нужно обратиться за помощью к специалисту.

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Психолог добавила, что также к этому явлению можно отнести и болезненный перфекционизм. Боязнь допустить ошибку также может стать причиной расстройств.

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