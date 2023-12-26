Здоровье 26 декабря 2023, 17:02 Психолог Синютина: зацикленность мужчины на себе должна насторожить женщину на первом свидании

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Некоторые мужские качества и несовершенства должны насторожить женщину на первом свидании. Одним из них считается зацикленность на себе, сообщила психолог Юлия Синютина в беседе сLife.

По словам специалиста, такие мужчины очень любят рассказывать о работе, достатке, странах, которые они посетили, своей значимости и предприимчивости. Для них истинную важность представляют только они сами, но никак не будущие спутницы.

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Также в мужчине должна насторожить болтливость. Не факт, что в важной ситуации, где надо действовать, он прекратит много говорить, отметила психолог.