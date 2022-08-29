Психолог Шантур: чтобы сбросить лишний вес, нужно избавиться от вредных продуктов дома

Психолог Татьяна Шантур в беседе с Ura.ru рассказала, каким образом можно избавиться от лишних килограммов, не выходя из дома. По словам эксперта, достаточно убрать все лишние продукты из холодильника.

«Про „меньше жрать и больше двигаться“ знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома „мусорную“ еду, заменив ее полезным рационом; создать условия, когда выбирать приходится между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа», — сообщила Шантур.

Перед тем, как сесть за стол, психолог посоветовала попить простой воды. Таким образом можно сократить количество приемов пищи за день.

«Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — резюмировала психолог.