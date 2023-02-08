Здоровье 08 февраля 2023, 23:36 Психолог Самбурский рассказал, с чем связано постоянное желание убираться Психолог Самбурский назвал постоянное желание убираться признаком психрасстройства

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Желание постоянно наводить порядок может являться признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). Таким мнением поделился клинический психолог Станислав Самбурский. Об этом сообщила «Газете.Ru».

«Само по себе желание постоянно убираться не является отклонением, но может быть проявлением глубинной проблемы», — пояснил специалист.

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Медик рассказал, что подобное поведение может быть попыткой избавиться от стресса, который возникает во время ОКР. В результате интенсивных уборок человек может столкнуться с физическим истощением и понижением самооценки, написали «Известия».

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