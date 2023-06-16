Здоровье 16 июня 2023, 19:10 Психолог Самбурский рассказал, из-за чего снятся кошмары Психолог Самбурский заявил, что кошмары снятся из-за стресса

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Многим людям хотя бы раз в жизни снился кошмар. Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, в чем лежит причина таких сновидений. Об этом сообщила «Газета.ru».

Специалист пояснил, что часто в качестве причины кошмара выступают стресс, тревога, прием лекарств, чтение, просмотр пугающего контента, а также нарушение сна.

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Медик посоветовал соблюдать режим отдыха и бодрствования, чтобы нормализовать сны. Также перед тем, как лечь в кровать, стоит проветрит комнату. От алкоголя и кофе лучше воздержаться, написал RT.

«Если вам приснился кошмар, поговорите о нем с тем, кому доверяете. Если кошмар повторяется снова и снова, лучше обратиться к психологу. Специалист поможет понять свои чувства и найти причину возникновения страшных снов», — отметил Самбурский.