Здоровье 14 июня 2023, 15:16 Психолог Самбурский рассказал, что лень снижает уровень стресса и улучшает здоровье

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Лениться может быть полезно, потому что благодаря безделью можно снизить уровень стресса. Об этом «Газете.ru» рассказал бизнес-психолог, клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» и автор Дзен-канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский.

По его словам, лень приводит к изобретениям, стимулируя креативность человека. Потому что, когда бездельник не хочет что-то делать, он ищет способы упростить себе жизнь. Как итог — автоматизация своей работы.

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«Лень снижает уровень стресса и повышает здоровье. Люди, которые постоянно заняты и решают бесконечное количество задач, находятся в непрерывном напряжении. Так они с большей вероятностью выгорают на работе, зарабатывают проблемы со сном, а в сложных ситуациях и серьезные психологические расстройства», — отметил психолог.

Он подчеркнул, что речь идет не о хронических лентяях, а о периодических моментах безделья.

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