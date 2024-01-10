Здоровье 10 января 2024, 12:52 Психолог Самбургский посоветовал вернуться к здоровому образу жизни после праздников, чтобы не впасть в депрессию

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Лучше всего уберечь себя от постпраздничный депрессии поможет ведение здорового образа жизни. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщил клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский.

По словам специалиста, легче войти в рабочий режим через несложные задачи, которые не требуют много усилий. Кроме того, в распорядок дня следует добавить фитнес или любую другую физическую активность.

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«Это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, укрепить иммунитет. Постепенно наращивайте рабочую нагрузку», — процитировали «Известия» психолога.