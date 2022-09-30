Психолог Рыжик заявила, что цитрусовые конфеты помогают бороться с паническими атаками | 360°

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Психолог Рыжик заявила, что цитрусовые конфеты помогают бороться с паническими атаками

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Паническая атака является тяжелым и опасным состоянием. Однако существуют методы побороть подобное явление. Такой информацией поделилась клинический психолог Валерия Рыжик. Об этом сообщило Ura.ru.

Специалист пояснила, что в первую очередь необходимо сосредоточиться на дыхании и телесных ощущениях. Кроме того, помочь отвлечься может конфета с необычным вкусом. Подойдет ментоловая или цитрусовая, передала Pravda.Ru.

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«Можно отвлечься на счет, допустим, вычитать по семь из 100», — пояснила медик.

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