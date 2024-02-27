Здоровье 27 февраля 2024, 12:38 Психолог Румянцева: отсутствие осознанности мешает отказаться от вредных привычек

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Ключевую роль в принятии решения отказаться от вредных привычек играют осознанность и внутренняя убежденность. Об этом рассказала клинический психолог Яна Румянцева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, для того, чтобы расстаться с какой-то привычкой, нужно в полной мере понимать, насколько она пагубная. Прийти к этой мысли способны далеко не все люди, многим не хватает внутренних мотивов и так называемой силы воли.

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«Человек меняет свою жизнь, когда нет ряда нерешенных, сложных для него вопросов, когда его не высасывают какие-то негативные эмоции», — отметила Румянцева.